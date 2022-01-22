В 2022 году жители Чувашии смогут использовать целый ряд новых цифровых государственных сервисов. По мнению министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной, уже сейчас можно говорить о том, что население республики отдает предпочтение онлайн-формату получения госуслуг.

«Цифра» наступает, и ее не остановить» — именно так я бы охарактеризовала наше настоящее и будущее. Всё больше граждан отдает предпочтение онлайн-формату получения госуслуг, потому что это быстро, это удобно и это модно. На Едином портале госуслуг зарегистрировано уже 914 тысяч жителей Чувашии. В электронный формат переведено 97 % массовых социально значимых услуг, завершим эту работу уже в ближайшие месяцы. Уверена, что 2022-й станет для Чувашии переломным, потому что цифровая трансформация из стратегии перейдет в реальные дела», — подчеркивает Кристина Майнина.

По информации всероссийского центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог», электронные госуслуги в стране развиваются с 2009 года. Согласно данным исследований, 48 % россиян предпочитают именно такой формат получения услуг, а 64 % отмечают, что он положительно влияет на их жизнь.



Новые сервисы уже значительно упрощают жизнь родителей, автомобилистов, студентов. Так, родители через портал «Госуслуги» могут записать ребенка в детский сад, проверить посещаемость школы, получить выплаты, а также оформить заявки на пособия. У будущих студентов появилась возможность онлайн подать документы на поступление в вуз. Благодаря суперсервису абитуриенты могут отследить результаты ЕГЭ, выбрать вузы и отправить в них заявление, узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление. Приложение «Госуслуги Авто» позволяет водителям предъявлять цифровую копию СТС, проверять историю автомобиля или подавать заявление на регистрацию транспортного средства и на замену водительского удостоверения. Также гражданам стало проще регистрироваться по месту пребывания — процедуру за считанные минуты можно пройти на портале «Госуслуги». Цифровое свидетельство имеет такую же силу, что и бумажный документ, заверенный представителем МВД.



Сервис «Получение актовых записей ЗАГС» дает возможность получать цифровые свидетельства о браке, о разводе, о рождении или смене имени. Кроме того, онлайн можно подтверждать семейный статус при совершении сделок купли-продажи или получении детских пособий.

Через «Госуслуги» можно получить и сертификат о вакцинации на русском и английском языках. А сертификаты переболевших, ранее оформленные на полгода, теперь автоматически продлеваются на портале сроком на 1 год.



Минцифры Чувашии.