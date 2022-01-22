Осуждены за покупку наркотиков

Шумерлинским районным судом в 2021 году рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей Шумерли по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



Мужчины по интернету связались с продавцом виртуального магазина и договорились с ним о приобретении наркотического средства. После перевода денег на указанный продавцом счет они получили координаты тайника с закладкой. На автомашине выехали по полученным координатам, в лесу отыскали сверток, внутри которого находился прозрачный пакетик с порошком белого цвета. Один из мужчин положил сверток себе в рот. После этого они направились обратно к месту, где была припаркована автомашина, но тут внезапно появились сотрудники полиции. Увидев их, мужчина выплюнул сверток. Оба шумерлинца были задержаны и доставлены в отдел, а сверток с наркотическим средством был изъят.



Согласно заключению эксперта в данном свертке лежало наркотическое средство массой 0,46 грамма, что является значительным размером.

Суд приговорил мужчин к наказанию в виде обязательных работ на срок 250 часов и к штрафу в размере 40 тысяч рублей.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.