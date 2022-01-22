В Нижней Кумашке отремонтируют врачебный офис

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, запущенная в 2021 году, продолжает действовать и в 2022-м. Так, в деревне Нижняя Кумашка в текущем году запланирован капитальный ремонт офиса врача общей практики.

Несмотря на проведенный здесь в 2018 году частичный косметический ремонт, здание 1986 года постройки нуждается в полном капитальном ремонте. На площади 150 кв. м будут проведены общестроительные работы (замена окон, дверей, ремонт пола, потолка, стен), ремонт инженерных сетей (замена теплового контура, сантехнические и электромонтажные работы), ремонт крыльца, в том числе пандуса. На это мероприятие федеральный бюджет выделит 3,3 млн руб.



«Работы предстоит немало. Но она необходима для нормального функционирования ОВОП и комфортного пребывания в нем медицинского персонала и пациентов. Думаем, что во второй половине 2022 года теплый и комфортный офис врача общей практики распахнет свои двери для более чем 500 жителей данного населенного пункта», — комментирует главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин.

А пока все необходимые документы по будущему капительному ремонту проходят предварительную проверку, администрация ММЦ решила своими силами заменить старый котел, который когда-то топился углём, на современный двухконтурный газовый. Установка котла завершена на днях.



Шумерлинский ММЦ.