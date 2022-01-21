С 1 февраля в пригородных поездах Чувашии будут принимать только наличные

От использования терминалов безналичной оплаты железнодорожники вынуждены отказаться. Причина проста — нет устойчивого соединения с интернетом. Кондуктор не может ждать участка местности с хорошим приемом связи, решили в компании «Содружество», которая в Чувашии занимается пассажироперевозками по железной дороге. И просят с пониманием отнестись к этой новости.

Пассажирам рекомендовано иметь при себе запас наличных и лучше с разменом, явно у кондуктора и с выдачей сдачи будут проблемы. Либо приобретать билеты заранее в кассах. Еще один прогрессивный вариант — установить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и покупать билеты в нем.

чувашинформ.рф