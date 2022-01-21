«Селфи в СССР»: Шумерлинцы ищут изюминку для туристов

С конца прошлого года в городах Чувашии проходят совещания и общественные обсуждения проектов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города.

Конкурс инициировал Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

С нового года началась такая работа и в Шумерле.

Для начала стоит разобраться, что же это за туристический код такой? Организаторы конкурса под ним понимают интересное для туристов единое пространство с достопримечательностями, пешеходными зонами, фотозонами и смотровыми площадками, с современной системой уличной навигации и доступной для маломобильных граждан инфраструктурой. По условиям конкурса его участниками могут быть населенные пункты с численностью населения от 15 тысяч до 2 млн человек, минимум половины зданий и сооружений на туристической территории должны быть старше 1960 года постройки, а сама территория центра города не должна превышать площадь 100 га. Для наглядности приведем примеры Алатыря и Цивильска, где на днях тоже прошли общественные обсуждения. Так вот, алатырцы предложили в качестве основы для создания туристического кода идеи русского города-крепости на Суре, а также бел-горюч камня алатырь. Цивиляне решили упор сделать на трех храмах: Тихвинском монастыре, Свято-Троицком соборе, Казанской церкви.

Городам и городкам, имеющим многовековую историю, определенно, есть что показать путешественникам и чем удивить. А Шумерле, рожденной в преддверии революции и строившейся в годы советских пятилеток? К сожалению, наш городок беден на архитектуру, на исторические события и личности. Но должна же быть хоть какая-то изюминка в нашей тихой провинциальности?!



Поиском этой изюминки и занята рабочая группа, созданная при главе администрации города. В составе группы — сотрудники отделов администрации, представители Общественного совета города, иных общественных организаций, Собрания депутатов, краеведы, активисты. Первое заседание состоялось 10 января и на нем шумерлинцы определили основную концепцию проекта туристического кода центра города.

«Селфи в СССР» — так предложено назвать экскурсионный маршрут по центральной части Шумерли (читателям старшего поколения поясним, что селфи – сленговое слово, означающее запечатление самого себя на фотокамеру). Общественные обсуждения данного проекта прошли 14 января в Центре детского творчества, участникам мероприятия его представляли начальник отдела культуры городской администрации Екатерина Николаева и член Общественного совета Игорь Кириллов.



Название проекта подразумевает погружение в советскую эпоху, которую многие россияне старше 40 лет вспоминают со светлой ностальгией. Туристический маршрут пролегает по улице Октябрьской. Протяженность всего 1 километр и рассчитан он скорее на путешественников, которые попадают в Шумерлю проездом.

Итак, чем же предлагают заинтересовать туристов шумерлинцы? Сразу ответим – не формой, а содержанием. На маршруте всего 4 локации.



Начнем с железнодорожного вокзала. «Главные ворота» нашего города были осовременены в 2005 году и здание для туристов выглядит обыденным. Но выставка фотографий времен становления Шумерли и второй половины прошлого века вкупе с рассказами подготовленных экскурсоводов наверняка позволят путешественникам, да и юным горожанам, взглянуть на всё по-новому. Разнообразят экскурсию экспонаты музея вокзала и художественной выставки в галерее на втором этаже. А старый паровоз или водонапорная башня могут стать фоном для фотографий на память.



От истории основания Шумерли туристов поведут в годы военного лихолетья — маршрут лежит по Октябрьской до перекрестка с улицей Щербакова, где рядом со зданием бывшей гостиницы администрация города планирует обустроить сквер «Строителям Сурского оборонительного рубежа». Оттуда путь будет лежать на центральную площадь, которая за годы существования не раз меняла свой вид (в плане расположения памятника В.И. Ленину). Здесь авторы концепции предлагают задействовать туристов в символической церемонии принятия в пионеры, только вместо обязательных красных галстуков повязывать цветные, тем самым определяя принадлежность человека к той или иной туристской группе.



Последней локацией маршрута по центру Шумерли станет городской парк им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации. И основная идея экскурсионной программы в парке – семейный выходной день в стиле 1960-70-х годов. Это не только катание на наших аттракционах, но и интерактивная программа для туристов, включающая подвижные игры, символический пионерский костер, танцы под живую музыку, а также знакомство с сохранившимися дубами – родоначальниками, если можно так сказать, промышленности Шумерли.



Вот такова концепция шумерлинцев в общих чертах. Но она еще до конца не сформирована, а значит, все желающие могут направить свои предложения, идеи, решения по развитию туризма в нашем городе. Предложения принимаются в отделе культуры администрации Шумерли по электронной почте: gshum-admkultur@cap.ru. По итогам будет разработана окончательная концепция и сформирована заявка на конкурс. Заявку рассмотрят комиссионно сначала на уровне республики и в случае одобрения направят в Ростуризм.

Стоит добавить, что в городах-победителях конкурса все локации в рамках проекта туристического кода центра города обязательно должны быть обеспечены разноплановыми информационными носителями. Это указатели, табло, экраны на маршруте с нанесением на них всех известных данных и QR-кодов.

Наталья Игнатьева.