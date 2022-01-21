Проблема должна решиться

Зима в этом году выдалась знатная! Уже в первой половине погода порадовала и морозцем, и метелями, и обильными снегопадами. Понятно, что зимой, кроме эстетической составляющей, человек испытывает некоторые неудобства и дискомфорт ввиду низкой доступности социально значимых объектов.

В дорогу газету позвало обращение, присланное одним из подписчиков нашей группы в Инстаграме. Мужчина просил прояснить ситуацию с проблемой доступности сельского кладбища в зимний период в конкретно взятой деревне — Нижнем Магарине. На днях там хоронили его родственника, и из-за нечищеной дороги гроб на кладбище везли на санях.



Но мы решили не останавливаться на одной деревне, а объехать весь район, с недавнего времени именуемый Шумерлинским муниципальным округом, и узнать, как обстоят дела с расчисткой сельских дорог и улиц от снега.



Проехав практически от края и до края, убедились, что дороги в деревнях в основном очищены. На редакционной «Киа» мы нигде не забуксовали и не застряли. Работа дорожно-коммунальной службы в Шумерлинском муниципальном округе налажена неплохо, констатировали и главы сельских поселений (с начала года – начальники территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа), и сами жители. Расчистка дорог и улиц населенных пунктов от снега подрядчиками проводится эффективно и своевременно, не считая небольших задержек из-за превышения нормы выпадающих осадков.



Как пояснила газете начальник Магаринского территориального отдела Людмила Егорова, причина недоступности погоста — в сильной заовраженности местности. В частности, кладбище деревни Нижний Магарин находится в лесном массиве, расположенном от деревни, казалось бы, недалеко — в 400 метрах, но в зимнее время похоронной процессии приходится преодолевать путь исключительно на санях. «Из-за крутых оврагов тракторы с поставленной задачей не справляются, — констатировала глава поселения. — В этом месте не только овраги, но и протекает речка, и даже летом здесь возможен только пеший путь».



Сельская администрация проблему старается решить – в конце прошлого года по программе инициативного бюджетирования был подготовлен пакет конкурсных документов по ремонту грунтовой дороги к сельскому кладбищу от деревни Нижний Магарин на сумму 300 тыс. руб., из которых средства республиканского бюджета составят 240 тыс. руб., местного – 48 тыс. руб., средства населения – 12 тыс. руб.



Реализация проекта, уже одобренного Минсельхозом Чувашии, намечена на лето этого года, отметила Людмила Егорова. При активном участии жителей деревни, в том числе и финансовом, проблема должна решиться.

Ольга Дмитриева.