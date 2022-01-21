Подведены итоги городского конкурса «Да будет свет»

Творческий подход, новые идеи и выдумку участников смогли оценить не только жители и гости города, но и рабочая группа городского конкурса на лучшее световое оформление «Да будет свет», которая в январе подвела итоги. Напомним, конкурс объявлялся в декабре по нескольким номинациям.



На участие в конкурсе было подано 5 заявок и все они от учреждений социальной сферы. В номинации «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка» 1 место присуждено детскому саду № 1 «Золотой ключик», 2 место – детскому саду № 18 «Алёнушка». В номинации «Лучшая светодизайнерская композиция» 1 место занял детский сад № 15 «Сказка», 2 место – Центр детского творчества. За лучшее световое новогоднее оформление ели поощрена Детская школа искусств № 1.



Источник: gshum.cap.ru.