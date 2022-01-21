Инициативы шумерлинцев поддержаны рабочей группой

Рабочая группа в составе руководства администрации города Шумерля, специалистов профильных направлений, депутатов определила проекты, которые будут представлены в Минстрой для включения в программу в 2022 году реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Дело за малым — изыскать в бюджете средства на софинансирование данных работ, а это около 12 млн. рублей.

Отобрано 5 проектов на сумму порядка 25 млн рублей и один как резерв (капитальный ремонт котельной школы 3).

Это проекты: модернизация уличного освещения в частном секторе; обустройство и реконструкция канализационно-ливневых сетей по (ул. Халтурина — МОПРА, М.Жукова — Дзержинского и ряд других); планировка территории под расширение кладбища с устройством ограждения (в рамках второго этапа обустройства нового кладбища в районе ГНС); ремонт кровли здания бывшего кинотеатра «Дружба»; строительство контейнерных площадок.

Программа инициативного бюджетирования предполагает софинансирование жителей в размере 3% от стоимости проекта, с предложением о реализации которого они выступили.

Глава администрации не стал принимать участие в работе комиссии, но довел до ее участников свое концептуальное видение. «В этом году мы приняли решение максимально использовать ресурсы программы инициативного бюджетирования для реализации запросов горожан на комфортное проживание, несмотря на организационные и финансовые сложности в части производства работ и их софинансирования. Но уверен, что справимся», — прокомментировал решение комиссии Валерий Шигашев.

Сайт администрации г. Шумерли.