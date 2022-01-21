В Шумерле прошел городской смотр-конкурс образовательных музеев, залов и уголков боевой славы, посвящённый Сурскому оборонительному рубежу

Ровно восемьдесят лет назад, 20 января 1942 года было закончено строительство Сурского оборонительного рубежа на территории Чувашии, показав пример массового героизма в тылу.

Именно в этот день, но только 20 января 2022 г., в историко-краеведческом музее города Шумерля прошел смотр-конкурс образовательных музеев, залов и уголков боевой славы, посвящённый Сурскому оборонительному рубежу. Организаторами конкурса выступили МБУДО «Центр детского творчества», Совет историко-краеведческого музея, Совет ветеранов г. Шумерля, Шумерлинское отделение Союза краеведов Чувашии. Цель конкурса — развитие и популяризация музееведения, как формы патриотического исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения и выявление лучших образовательных музеев, залов.

В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратилась директор МБУДО «ЦДТ» Елена Голованова, которая отметила хорошую работу руководителей школьных музеев и рассказала об участии в образовательном интенсиве для работников образования Чувашии, об актуальных моделях организации музейно-педагогической деятельности, об опыте деятельности школьных музеев г. Москвы, Музея Победы (https://vk.com/muzeypobedy), познакомила с виртуальным музеем «Героические страницы Сурского рубежа» МАОУ «СОШ №59» г. Чебоксары (https://sites.google.com/view/vr-museum-59cheb/главная-страница).

О своей деятельности по участию в патриотическом воспитании детей и молодежи рассказала Григорьева Людмила Васильевна, председатель Шумерлинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

После чего в порядке жеребьевки выступили руководители школьных музеев города, которые представили отчет о деятельности школьных музеев в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Кульминацией мероприятия стало вручение благодарственных писем от отдела образования, молодежной и социальной политики членам экспертной комиссии за сотрудничество в развитии краеведческой работы и популяризации музейного дела, и грамот от Союза краеведов Чувашии поисковым отрядам МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Гимназия №8» и группе экскурсоводов этнопедагогического музея им. Л.И. Лермонтовой МБОУ «СОШ №3» за активное участие в межрегиональной конференции Школа краеведения.

В завершении конкурса на заседании экспертной комиссии были подведены итоги конкурса.

Победителем городского смотр-конкурса образовательных музеев, залов и уголков боевой славы, посвящённого Сурскому оборонительному рубежу признан музей МБОУ «СОШ №3», 2 место было присуждено музеям МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «Гимназия №8», 3 место — у МБОУ «СОШ №6», школьный музей МБОУ «СОШ №1» будет отмечен благодарностью за работу по сохранению исторической памяти о строителях Сурского рубежа.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится на закрытии городского месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

Источник: gshum.cap.ru