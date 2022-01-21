В поселке Сюктерка восстановили отопление после жалобы в соцсетях

Жители одного из домов по улице Волжские зори в поселке Сюктерка пожаловались региональном паблике в социальной сети «Вконтакте», что несколько дней сидят без отопления. «Видимо, нас испытывают на выживаемость», — рассказал пользователь.

Специалисты Центра управления регионом Чувашии проблему зафиксировали и проинформировали о ситуации муниципальные органы власти. На следующий день вопрос был решен, и тепло жителям дома подключили.

По итогам первой половины января вопрос ненадлежащего качества или отсутствия отопления в многоквартирных домах — по-прежнему остается в ТОПе самых актуальных для населения, отмечает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

«С начала месяца наши специалисты зафиксировали по этой теме 141 негативный комментарий в соцсетях», — рассказала она.