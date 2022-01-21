Власти планируют организовать освещение на стадионе по улице Хузангая

Об этом рассказали в Центре управления регионом Чувашии.

На отсутствие освещения в социальных сетях пожаловался житель Чебоксар. «На стадионе за Хузангая, «Четра» очень темно», — посетовал он.

ЦУР Чувашии связался со столичной администрацией. «В настоящее время служба заказчика МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» проектирует строительство сети наружного освещения вдоль стадиона. Срок завершения проектных работ — февраль этого года, после чего будет решаться вопрос источника финансирования и сроков выполнения работ», — ответили в мэрии.

Напомним, ранее на отсутствие сети освещения жаловались жители нового новочебоксарского микрорайона «Светлый». ЦУР Чувашии обращения обработал и передал в местную мэрию. Там оперативно отреагировали и организовали уличное освещение во дворах.

Об этом рассказали в Центре управления регионом Чувашии.

На отсутствие освещения в социальных сетях пожаловался житель Чебоксар. «На стадионе за Хузангая, «Четра» очень темно», — посетовал он.

ЦУР Чувашии связался со столичной администрацией. «В настоящее время служба заказчика МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» проектирует строительство сети наружного освещения вдоль стадиона. Срок завершения проектных работ — февраль этого года, после чего будет решаться вопрос источника финансирования и сроков выполнения работ», — ответили в мэрии. Напомним, ранее на отсутствие сети освещения жаловались жители нового новочебоксарского микрорайона «Светлый». ЦУР Чувашии обращения обработал и передал в местную мэрию. Там оперативно отреагировали и организовали уличное освещение во дворах.