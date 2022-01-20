22 января в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта

22 января в Чувашии пройдёт первый в этом году День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.

Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 декабря 2021 г. № 1107-р утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2022 году.

Напомним, что при посещении спортивных сооружений совершеннолетним гражданам необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего, либо отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов с момента забора материала. Для несовершеннолетних – вход свободный.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и порта в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях:



«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17 Массовое катание(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») 16:00-17:0018:00-19:00 Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») 14:00-21:00 Массовое катание(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский») 10:00-18:00 Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский») 10:00-20:00 «СШОР № 1 им. В. Егоровой»г.Чебоксары,ул. Шевченко, 2 а Открытая тренировка по легкой атлетике 12:00-13:30 Тренажерный зал 10:00-19:00 «СШОР № 2» Центр зимних видов спортаг. Чебоксары,ул. Пристанционная, 10а Тренажерный зал 9:00-16:30 Лыжная трасса 13:00-20:00 «СШОР № 3»г. Новочебоксарск,ул. Винокурова, 1а Тренажерный зал 9:00-18:00 Легкоатлетический манеж 9:00-18:00 Товарищеский матч по футболу спортсменов отделения бокса 11:00 «СШОР № 4»г. Новочебоксарск,ул. Ж. Крутовой, 1А Массовое катание на коньках(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол») 13:30-14:3015:00-16:00 Массовое катание на коньках(г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею) 18:00-19:0019:30-20:30 Массовое катание на коньках(п. Вурнары, ул. Ленина, 82А, Ледовый каток «Кристалл») 16:00-18:00 «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»г. Чебоксары,ул. Социалистическая, 2а Тренажерный зал 8:00-20:00 Настольный теннис 8:00-20:00 «СШОР № 6»г. Чебоксары,ул. Т. Кривова, 13а Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а) 12:00-13:00 Оздоровительная гимнастика(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а) 15:00-16:00 «СШОР № 7 имени В. Ярды»г. Чебоксары,Московский проспект, 38В Бассейн 8:00-19:15 «СШОР № 8 им. Е. Николаевой»г. Чебоксары,пр. Московский, 54/2 Тренажерный зал(г. Чебоксары, пр. Московский, 54/2) 8:00-19:00 Открытые матчи по волейболу среди групп начальной подготовки(Новоурюмовская ООШ Канашского района) 13:00-14:00 Веселые старты(Караклинская СОШ Канашского района) 11:00-12:00 Районные соревнования «Военизированная эстафета»(ДЮШ «Хельхем» Аликовского района) 10:00-13:00 «СШОР № 10 им. И.А. Трофимова»г. Чебоксары,ул. Ленинградская, 32 Тренажерный зал 10:00-18:00 «СШ по футболу»г. Чебоксары,ул. Чапаева, 17 Открытая тренировка по футболу(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский») 11:00-12:00 «СШ по конному спорту»г. Новочебоксарск,ул. Советская, 48 Катание на лошадях 09:00-11:00

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее

Источник: cap.ru