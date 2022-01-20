22 января в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта

22 января в Чувашии пройдёт первый в этом году День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.
Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 декабря 2021 г. № 1107-р утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2022 году.
Напомним, что при посещении спортивных сооружений совершеннолетним гражданам необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего, либо отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов с момента забора материала. Для несовершеннолетних – вход свободный.
Предварительная программа проведения Дня здоровья и порта в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях:
|«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17
|Массовое катание(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)
|16:00-17:0018:00-19:00
|Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)
|14:00-21:00
|Массовое катание(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский»)
|10:00-18:00
|Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский»)
|10:00-20:00
|«СШОР № 1 им. В. Егоровой»г.Чебоксары,ул. Шевченко, 2 а
|Открытая тренировка по легкой атлетике
|12:00-13:30
|Тренажерный зал
|10:00-19:00
|«СШОР № 2» Центр зимних видов спортаг. Чебоксары,ул. Пристанционная, 10а
|Тренажерный зал
|9:00-16:30
|Лыжная трасса
|13:00-20:00
|«СШОР № 3»г. Новочебоксарск,ул. Винокурова, 1а
|Тренажерный зал
|9:00-18:00
|Легкоатлетический манеж
|9:00-18:00
|Товарищеский матч по футболу спортсменов отделения бокса
|11:00
|«СШОР № 4»г. Новочебоксарск,ул. Ж. Крутовой, 1А
|Массовое катание на коньках(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол»)
|13:30-14:3015:00-16:00
|Массовое катание на коньках(г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею)
|18:00-19:0019:30-20:30
|Массовое катание на коньках(п. Вурнары, ул. Ленина, 82А, Ледовый каток «Кристалл»)
|16:00-18:00
|«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»г. Чебоксары,ул. Социалистическая, 2а
|Тренажерный зал
|8:00-20:00
|Настольный теннис
|8:00-20:00
|«СШОР № 6»г. Чебоксары,ул. Т. Кривова, 13а
|Тренажерный зал(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)
|12:00-13:00
|Оздоровительная гимнастика(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а)
|15:00-16:00
|«СШОР № 7 имени В. Ярды»г. Чебоксары,Московский проспект, 38В
|Бассейн
|8:00-19:15
|«СШОР № 8 им. Е. Николаевой»г. Чебоксары,пр. Московский, 54/2
|Тренажерный зал(г. Чебоксары, пр. Московский, 54/2)
|8:00-19:00
|Открытые матчи по волейболу среди групп начальной подготовки(Новоурюмовская ООШ Канашского района)
|13:00-14:00
|Веселые старты(Караклинская СОШ Канашского района)
|11:00-12:00
|Районные соревнования «Военизированная эстафета»(ДЮШ «Хельхем» Аликовского района)
|10:00-13:00
|«СШОР № 10 им. И.А. Трофимова»г. Чебоксары,ул. Ленинградская, 32
|Тренажерный зал
|10:00-18:00
|«СШ по футболу»г. Чебоксары,ул. Чапаева, 17
|Открытая тренировка по футболу(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский»)
|11:00-12:00
|«СШ по конному спорту»г. Новочебоксарск,ул. Советская, 48
|Катание на лошадях
|09:00-11:00
Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее
Источник: cap.ru
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