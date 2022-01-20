В Шумерле обслуживающие организации дружно выходят на расчистку обслуживаемых территорий

Зима вносит свои коррективы. Бороться со снежной стихией тяжело не только дорожно-коммунальной службе, но и обслуживающим организациям города Шумерля.

Так, во дворе дома 59/ по ул. Щербакова (ТСЖ «Труженик») силами дворника и жильцов проводится расчистка территории.

Как уточняет председатель: «Для поддержания двора в нормативном состоянии расчистку приходится проводить два-три раза в сутки».

Похожая картина и во дворе дома 47/3 по ул. Сурская, где вот уже какое утро (а зима в этом году очень снежная!) у председателя ТСЖ «Аляска» начинается с расчистки придомовой территории. В этом ей помогают жильцы — такие же женщины-энтузиасты-хозяйки.

Как результат — свободный от снежных масс двор, слова огромной благодарности от жильцов и пример для других.

Сайт администрации г. Шумерли.