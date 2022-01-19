Строительство приюта для животных в Шумерле — в приоритете

Глава администрации Валерий Шигашев обсудил с руководителем Госветслужбы Чувашии Константином Викторовым перспективу строительства приюта в Шумерле.

«Город планируется включить в заявку на проектирование. В случае поддержки данной инициативы Советом по инвестиционной политике, финансирование подготовки проектно-сметной документации будет включено в Республиканскую адресную инвестиционных программу», — поделился дальнейшими планами в отношении города Константин Викторов.



Кроме того, была обсуждена практика отлова и транспортировки собак до приюта в пос. Кугеси силами МУП «Коммунальник». Она признана успешной и финансирование данного вида работ с 2022 года значительно увеличено.



СПРАВОЧНО:

Администрация города планирует в этом году произвести отлов 88-и голов, на что из республиканского бюджета предусмотрено 633,7 тыс. рублей. Сегодня начались первые выезды специализированной бригады по исполнению данных мероприятий.

Сайт администрации г. Шумерли.