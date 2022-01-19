Совет ветеранов города Шумерля передал альбом-эстафету Совету ветеранов Аликовского района

В Чувашской Республике с ноября 2021 г. стартовал республиканский конкурс-эстафета районных, городских, отраслевых ветеранских организаций Чувашской Республики, посвященный 35-летию Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Целью конкурса является активизация работы районных, городских, отраслевых ветеранских организаций, их взаимодействия с исполнительными и представительными органами, общественными организациями, средствами массовой информации по решению уставных задач.

18 января 2022 г. Совет ветеранов города Шумерля в торжественной обстановке передал альбом-эстафету своим коллегам из Аликовского района. На встречи присутствовали представители администраций, Советов ветеранов и Союза пенсионеров. Присутствующие за круглым столом обменялись информацией о работе ветеранских организаций, опытом участия в мероприятиях города, района и республики.

В завершении встречи Семенова Людмила Степановна, заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела рассказала о работе Аликовского района по патриотическому воспитанию и провела небольшую экскурсию по культурно-досуговому центру Аликовского района.

В составе делегации от г. Шумерля на церемонии присутствовала Терентьева О.А., методист Историко-краеведческого музея г. Шумерля.

Сайт администрации г. Шумерли.