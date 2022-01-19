19 января православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из основных в христианстве. В этот день Церковь вспоминает, как Христос принял Крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан, и в этот момент была явлена Святая Троица: Сын Божий стоял в водах Иордана, Голос Бога Отца прозвучал с Небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», а Святой Дух сошел в виде голубя.

Традиционно в этот праздник повсеместно проходят крещенские купания. В Шумерле местом для организации купаний, как и в предыдущие годы, стал Статуевский пруд. Для безопасного спуска к воде здесь ещё летом для отдыхающих была смонтирована лестница. Площадка для проруби и подъездные пути были расчищены накануне. Сегодня утром была прорублена иордань в форме креста, оборудован спуск в воду, установлены палатки для переодевания.

В полдень настоятель храма преподобного Серафима Саровского Владимир Ильин с духовеством совершил чин водоосвящения.

Для шумерлинцев, желающих совершить крещенское омовение в иордани, предусмотрены все меры безопасности. Здесь дежурят медицинские работники, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Организованно купания будут проходить с 12.00 до 20.00 часов. Желающим окунуться в иордань желательно позаботиться о своей безопасности и уложиться в эти временные рамки.



Марина Ветликова.