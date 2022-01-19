В Центре управления регионом рассказали о самых обсуждаемых в январе в соцсетях темах

В первой половине января самыми обсуждаемыми в социальных сетях стали уборка снега и ненадлежащее отопление, рассказала руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

«За две недели января специалисты Центра управления регионом зафиксировали почти 500 обращений от пользователей социальных сетей. Больше всего жителей республики беспокоил вопрос некачественной уборки дорог и тротуаров от снега и наледи. По этой теме от населения поступило 124 обращения. Кроме того, люди жаловались на снежные завалы во дворах и парках, на парковках для инвалидов, скопление большого количества невывезенного снега», — отметила она.

Сообщения граждан стали сигналом для исправления ситуации на проблемных участках. Так, один из пользователей рассказал: «В деревне Молгачкино Шумерлинского района невозможно проехать по дороге, ее не чистят. Нет возможности выехать и проехать машинам скорой помощи».

Специалисты ЦУР информацию зафиксировали и попросили местную администрацию исправить ситуацию, после чего дорогу расчистили.

По-прежнему в ТОПе самых актуальных тем — вопрос ненадлежащего качества или отсутствия отопления в многоквартирных домах. По этой теме специалисты ЦУР зафиксировали 141 негативный комментарий в соцсетях. Особенно часто о проблеме сообщали жители Канаша — от них зафиксировано 119 сообщений.

чувашинформ.рф.