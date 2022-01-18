С 18 января стартует продажа туров по программе туристического кешбэка

Жители Чувашии вновь смогут получить кешбэк за путешествия по стране. Продажи туров по федеральной программе стартуют с 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля.

«Год работы показал, что это востребованная мера поддержки. По подсчётам 1,5 тысячи гостей республики смогли вернуть часть затрат на путёвки в прошлом году. Участниками федеральной инициативы стали 3 санатория и 4 гостиницы. Мы видим, что в 2022-ом году в программу готовы войти и другие отельеры. Выполняется одна из ключевых задач национального проекта — развитие внутреннего туризма», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

В числе участников федеральной инициативы санатории «Надежда», «Чувашия», «Солнечный берег», гостиницы «Чувашия», «Россия», «Волга Премиум», «Ибис». Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений.

Минэкономразвития Чувашии.