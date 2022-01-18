Противники вакцинации устраивают провокации в Интернете, не понимая, что ставят под угрозу жизни сограждан

С начала прививочной кампании в Чувашии, как и по всей стране, начали появляться своеобразные мифы о вакцинах. Противники прививок от COVID-19 заявляют о своих правах, забывая об устойчивом афоризме: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого гражданина».

Делать или нет прививку – выбор каждого! Но это не значит, что этот «каждый» имеет право распространять ложную информацию, преклоняясь «антипрививочным лобби». Яркий пример в Чувашии – новость о кончине оператора одного из столичных телеканалов, где журналисты не обозначили причину смерти. Однако антиваксеры тут же подключились к обсуждению на форумах и «установили», что человек умер от «осложнений после ревакцинации от коронавируса». Конечно же, эти выводы оказались ложными, что подтвердили и коллеги усопшего.

По данным Минздрава России, в стране не зафиксировано смертей от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а заболели после прививки не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины.

«Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, но все же, если это случилось, пациенты переносят болезнь в легкой и средней форме и без тяжелых осложнений. Говорить о важности прививок в нашей жизни можно много и долго. Главное — понять, что вы защищаете не только себя, но и своих близких. Противопоказаний у препаратов практически нет: ни пожилой возраст, ни ряд хронических заболеваний не должны помешать вам принять решение в пользу иммунизации», — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов.

Так для чего же тогда антипрививочникам распространяют ложные сведения о вакцинопрофилактике? Пролистав их чаты, прочитав несколько десятков публикаций и комментариев в социальных сетях, понимаешь, что главный аргумент: над нацией проводят эксперименты, вакцина губительна, а они спасают тех, кто никак не может «прозреть». Только вот получается совсем наоборот! Вводя в заблуждение сограждан, антиваксеры сами того не понимая, могут сбить с толку потенциального пациента «красной зоны», который по тем или иным причинам еще не сделал прививку. А ведь «оммикрон» все ближе… К тому же в Чувашии уже зафиксирован первый случай!

Новый штамм обладает высокой контагиозностью и скоростью распространения, особенно среди невакцинированных, граждан старше 60 лет, а также молодых людей трудоспособного возраста. Это значит, что уже сейчас важно защитить свой организм.

«Для защиты от оммикрон-штамма коронавирусной инфекции необходимо в обязательном порядке пройти вакцинацию и своевременно ревакцинироваться. Особенно это касается тех, кто работает в коллективах и находится в зоне риска.

Главное — не терять бдительность: внимательно относиться к коллегам и окружающим, соблюдать ограничительные меры: социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты», — сообщают в Минздраве Чувашии.

Стоит отметить, что в одном из последних выступлений директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил: «Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было». Получается, что с начала прививочной кампании не было зарегистрировано ни одного случая, когда прививка оставила негативный след в жизни человека. Однако, ссылаясь на «знакомых-знакомого» антиваксеры все же могут утверждать, что кто-то из их далёкого окружения все же стал «жертвой прививки»... Развивать тему дальше не имеет смысла, ведь слухи не сравнятся с официальными данными исследований, которые прошли сравнительную международную оценку и периодически публикуются в медицинском журнале The Lancet.

Читая нелепые и спорные комментарии о вакцинации в социальных сетях, всегда включайте здравый смысл. Стоит задуматься, а не вводит ли вас кто-то из пользователей в заблуждение? Если сомневаетесь – перепроверьте информацию, доверяя только официальным источникам. В любом случае, мировое медицинское сообщество призывает каждого из нас сделать прививку. Время показало, что вакцинация – главная защита от COVID-19. Да и профилактика любого заболевания лучше всякого лечения и уж тем более последствий, которые оставляет после себя коронавирус.

Полезно знать

По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики в регионе вакцинировались 535 562 жителя, из них 153 953 человека старше 60 лет. Пункты вакцинации на территории Чувашской Республики работают ежедневно с утра и до позднего вечера. С их графиком можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Чувашии в разделе «новости».

Ярослава Макарова.