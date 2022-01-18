Пиарщики органов власти пройдут digital-обучение

Центр управления регионом Чувашии проведет обучение работе с digital-инструментарием пиар-специалистов органов власти.

Повысить квалификацию смогут государственные и муниципальные служащие, ответственные за работу с медиа. Они пройдут серию курсов на образовательной платформе «Диалог Эксперт».

Возможности обучающего ресурса на семинаре в Администрации Главы Чувашской Республики сегодня презентовала специалист по обучению Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Кочеткова.

«Платформа аккумулирует видеолекции, мастер-классы и много другой полезной информации в области контент-маркетинга, мониторинга и аналитики, работы в социальных сетях, деятельности в режиме чрезвычайных ситуаций. Здесь представлены конкретные практические наработки и кейсы из госсектора, советы и экспертиза профильных специалистов», — обратила внимание Татьяна Кочеткова.