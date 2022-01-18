Осуждённым в Чувашии предоставят рабочие места на молочном заводе

В Вурнарах будет действовать исправительный центр при колонии 9. Для проживания осуждённых переоборудовали здание бывшего ночного клуба. Здесь обустроили общежитие с мужскими и женскими спальными блоками, прачечной, кухней и постом охраны. Это самый необходимый минимум. Сюда будут направлять тех, чье наказание, по постановлению суда, заменят на принудительные работы. Такое наказание предусмотрено за преступления небольшой и средней тяжести.

«Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Осужденные трудятся в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний у сегодняшней системы правосудия немало. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ», — отметил начальник УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии Александр Робота.

Тех, кто попал в Вурнарский исправительный центр, официально трудоустроят на завод сухого обезжиренного молока. Им будет выплачиваться заработная плата — не ниже МРОТ. Покинуть рабочее место самостоятельно нельзя, но предусмотрены привилегии. К примеру, осуждённые смогут взять отпуск.

Одна из ключевых задач исправительного центра — социальная адаптация.

«Это пример гуманизации наказания. В создании исправительных центров заинтересован бизнес. Так Вурнарский завод СОМ вложил средства в строительство общежития, предприятие предоставляет рабочие места. Практика создания изолированных участков, функционирующих как исправительный центр, в Чувашии оказалась успешной», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Аналогичный исправительный центр действует в Алатырском районе. Осуждённым здесь разрешают пользоваться сотовыми телефонами, ходить в гражданской одежде. Лимит его наполнения порядка 50 человек.

Минэкономразвития Чувашии.