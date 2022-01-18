18 Янв

Медики напоминают: купание в проруби может спровоцировать сердечный приступ

В крещенскую ночь с 18 на 19 января многие люди планируют искупаться в проруби. Насколько это безопасно?

Однозначного ответа врачи не дают. Это безопасно для здоровых, ведущих активный образ жизни. В то же время это стресс для организма, который может спровоцировать нарушение ритма, внезапный приступ и даже остановку сердца. Резкое воздействие холода вызывает спазм сосудов и повышение давления, а это может быть причиной образования тромбов и стать пусковым механизмом для развития инфаркта и инсульта. 

Советы желающим испытать свой организм этой ночью:

  • купаться лучше в оборудованных местах, где дежурят медики;
  • за час до водных процедур проверьте артериальное давление — оно должно быть в норме;
  • раздевайтесь снизу вверх, а одевайтесь сверху вниз, чтобы грудь как можно дольше была в тепле;
  • перед погружением надо размяться, растереть кожу;
  • нельзя нырять вниз головой;
  • находиться в воде можно не более 1 минуты.

чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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