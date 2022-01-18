В Чувашии сохраняется хороший темп роста заработной платы

По предварительным данным за 2021 год среднемесячная заработная плата работников организаций выросла на 9,7% и составила 34,9 тыс. рублей, рост реальной заработной платы с учетом инфляции составил 3,5%. Об этом рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

По темпу роста заработной платы Чувашия находится на 3 месте в ПФО и на 9 месте – по России. При этом по номинальному уровню позиции республики сохраняются на 12 месте в ПФО и на 70 месте по России.

По итогам 2022 года заработная плата оценивается на уровне 37,5 тыс. рублей, или 107,2% к уровню 2021 года (по России – 106,9%), реальная заработная плата – 103,2% (по России – 102,4%).

«Росту заработных способствует становление современных трудовых отношений и формирование рынка труда после преодоления кризисных явлений», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Уровень безработицы по методике Международной организации труда остается на минимуме 4,2%, по России — 4,3% (ПФО – 3,7%, среди регионов ПФО – 10 место, по России – 41 место).

Численность рабочей силы составила 613 тысяч человек, в их числе 587,3 тысяч человек были заняты в экономике и 25,8 тысяч человек не имели занятия, но активно его искали.

Минтрудом Чувашии в мае 2021 года утвержден перечень востребованных на рынке труда Чувашской Республики 50 профессий на 2021—2024 годы. Наиболее актуальные, ТОП-10: агроном, архитектор, веб-дизайнер, ветеринарный фельдшер, водитель автомобиля, воспитатель, графический дизайнер, дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, мастер ЖКХ.

Минэкономразвития Чувашии.