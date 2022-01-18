Такие данные сообщает отраслевой блок «Здравоохранение» Центра управления регионом Чувашии. Единый телефонный номер, по которому жители страны при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом или скорую помощь, заработал в ноябре 2020 года.
Больше всего обращений операторы кол — центра «122» по COVID-19 обработали в ноябре прошлого года — 6841.
По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко службу «122» планируют мобилизовать во всех регионах.
«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что регионы уже получили субсидии в размере 700 млн рублей на дооснащение кол-центров, усиление штата операторов и внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.
Главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольги Краузе сообщила, что в кол-центре в ближайшее время будут организованы дополнительные рабочие места.
«Приняли решение об увеличении количества рабочих мест, привлечении волонтеров, чтобы население получило достаточно высокий информационный ответ и могло оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку в регионе, также сейчас решаются технические задачи, чтобы ни один звонок не был пропущен и все обращения дошли до операторов», — отмечает Ольга Краузе.
В Чувашии на единую службу «122» по коронавирусу в 2021 году поступило почти 42 тысячи звонков от жителей
Такие данные сообщает отраслевой блок «Здравоохранение» Центра управления регионом Чувашии. Единый телефонный номер, по которому жители страны при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом или скорую помощь, заработал в ноябре 2020 года.
Комментарии: