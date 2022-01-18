В Чувашии завершилась первая двухдневная сессия Медиашколы «RT-регион»

Чувашия стала пятым регионом страны, где развернула работу Медиашкола «RT-регион». 15-16 января в Чебоксарах прошла первая сессия образовательного проекта. Слушателями стали 40 представителей средств массовой информации и пресс-служб органов власти республики.

Два дня занятий выдались насыщенными. Спикерами медиашколы выступили эксперты с многолетним опытом работы в федеральных СМИ.

О том, как изменилась работа редакций в эпоху новых медиа, на примере RT сообщила слушателям руководитель службы образовательных проектов RT, куратор онлайн-школы RT Анна Ковтунова. Она рассказала о том, как команде RT удается добиваться многомиллионных просмотров видео в сети Интернет, описала варианты «упаковки» информационного продукта. По ее словам, современный зритель ориентирован на так называемый «инфотейнмент», поэтому задача СМИ сегодня – создавать контент как информационного, так и развлекательного характера и время от времени уходить от шаблонов.

Практические занятия от советника МИА «Россия сегодня», руководителя магистерской программы «Производство новостей в международной среде» Высшей школы экономики Олега Дмитриева научили журналистов Чувашии находить необычное в инфоповоде, кажущимся с первого взгляда весьма заурядным. Он также разъяснил основные принципы проверки информации на достоверность и поделился советами о том, как выстроить доверительные отношения с ньюсмейкерами.

Как попасть в ряды партнеров RT и впоследствии выводить региональные новости в федеральную повестку, рассказала шеф-редактор службы интернет-вещания Дирекции вещания на Россию, страны СНГ и Балтии RT Наталья Вороная. Она рассказала о том, как RT взаимодействует с регионами и высказала надежду, что СМИ Чувашии в скором времени войдут в число его партнеров.

«Спикеры Медиашколы «RT-регион» очень довольны группой в Чебоксарах, — отметила куратор Медиашколы «RT-регион» Наталья Тованчёва. — Коллеги активные, заинтересованные, группа большая и ко второй сессии, я думаю, она увеличится».

«В группу Медиашколы «RT-регион» в Чебоксарах вошли специалисты различных сред медиа как государственного, так и коммерческого сектора, и все они, в том числе и я, — в полном восторге. Благодарю RT за то, что уделили внимание Чувашии и помогают нам вывести журналистику в регионе на абсолютно новый уровень», - подчеркнула министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Следующая сессия образовательного проекта RT пройдет в Чувашии 12-13 февраля 2022 года.

Минцифры Чувашии.