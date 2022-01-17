Экономика Чувашии оправилась от вызванного пандемией прошлогоднего спада

Об этом, подводя предварительные итоги социально-экономического развития, рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов.

Восстановление ключевых показателей связывают с новыми мерами властей республики по поддержке населения и бизнеса. Так, рост в промышленном производстве, достиг отметки 100,5%. Одни из драйверов экономики республики называют инвестиционный спрос.

«Общий объем инвестиций в целом за 2021 год оценочно составит 59,5 миллиардов рублей. Немаловажное значение по привлечению инвестиций в экономику Чувашской Республики имеет реализация проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. С 2012 года на территории Чувашской Республики действуют 33 концессионных соглашения в отношении объектов коммунально-энергетической сферы с общим объемом инвестиций в размере 11,45 миллиардов рублей», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минувший год стал успешным и в строительстве, особенно жилищном. По предварительной оценке в 2021-ом введено свыше 716 тысяч квадратных метров. В республике продолжает увеличиваться количество субъектов малого бизнеса и их оборот.

«Оборот субъектов МСП по итогам 2021 года оценочно составил 321 миллиардов рублей. Сумма уплаченных налогов должна превысить 24 миллиарда рублей. В республике фактически осуществляют деятельность свыше 63 тысяч субъектов МСП, это на 31% больше аналогичного показателя прошлого года», — рассказал Дмитрий Краснов.

Инфляция, по данным Минэкономразвития Чувашии, ожидается на уровне 8,9%, что незначительно превышает оценку среднероссийского показателя. Среди причин — рост цен производителей и оптовых поставщиков, повышение ставок акцизов на нефтепродукты, удорожание автомобильного бензина и дизельного топлива, увеличение стоимости импортных товаров.

Ещё один показатель социально-экономического развития — номинальная и реальная заработная плата. Предварительные данные – оптимистичные.

«По предварительным данным в целом за 2021 г. среднемесячная заработная плата работников организаций составила 34,9 тысяч рублей, рост реальной заработной платы с учетом инфляции составил 3,5%. Уровень безработицы по методике Международной организации труда остается на минимуме 4,2%», - подчеркнул вице-премьер.

Минэкономразвития Чувашии.