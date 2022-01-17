С 20 января в Чувашии вступят в силу новые ограничения для торговли

Дополнительные ограничения установят для объектов, которые реализуют товары смешанного ассортимента, площадь торгового зала должна превышать 1000 квадратных метров.

Подробный перечень опубликован на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии и социальных сетях.

«Смешанный ассортимент предполагает реализацию в торговом зале как продовольственных, так и непродовольственных товаров, независимо от доли их представленности. В городе Чебоксары под новое ограничение подпадают крупные торговые объекты, в которых расположены супермаркеты и гипермаркеты «Перекресток», «Карусель», «Магнит», торговые комплексы «Лента», «Метро», а также рыночного типа «Шупашкар», «Хевешский» и «Центральный», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Посетители торговых объектов, где установлен «входной фильтр» должны показать один из документов: сертификат о прохождении вакцинации; справку о проведенных профилактических прививках против COVID-19, либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией; также можно предъявить отрицательный результат лабораторного исследования материала методом ПЦР, отобранный не ранее, чем за 2 календарных дня.

Игнорирование правил может привести к административной ответственности. Штрафы для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч.

Минэкономразвития Чувашии.