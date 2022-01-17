Надежда Бабкина станет лицом проекта «Вышитая карта России»

Лицом первого в истории страны проекта «Вышитая карта России» стала народная артистка России Надежда Бабкина. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Удивительная задумка – создать карту России вышиванием. И Чувашия был инициатором этого произведения. Быстро подключились регионы России. Это удивительная история. Для меня вышивание карты России разными регионами нашей страны – это как история, как традиции великого нашего народа», – говорит в опубликованном видео артистка.