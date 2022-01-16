Чувашия готовит заявку на строительство семи новых школ

Первым этапом планируется строительство трех образовательных учреждений в микрорайонах «Новый город», «Акварель» и 14 микрорайоне НЮР. Еще четыре школы будут построены в рамках второго этапа в микрорайонах «Радужный», «Солнечный», п. Кугеси и г. Новочебоксарск.

По поручению Главы республики Олега Николаева с этой целью ведется работа с Минпросвещения России и ООО «ПроШкола» по заключению концессионных соглашений, формируется соответствующая заявка.

«В фокусе нашего внимания — семь школ, которые можно было бы построить через концессионный механизм. По условиям этой программы механизм может быть применен только на территории тех муниципалитетов, где имеется вторая смена и есть определенные демографические критерии. Недавно было принято решение, что программа будет действовать и на территории агломерации. Ранее только Чебоксары могли претендовать на участие в ней», — заявил Олег Николаев.

По решению Президента страны выделены средства на строительство 1 300 школ для городов, где актуален вопрос ликвидации второй смены обучения. В Чебоксарах каждая вторая школа работает в таком режиме.

Потребность в строительстве школ в Чувашской Республике имеется в 14 из 26 муниципалитетов: 18 школ на 6 814 мест. Положительное заключение на проектно-сметную документацию имеется на строительство восьми школ на 4 730 мест. В настоящее время ведется строительство школы на 1 650 мест в мкр. Садовый г. Чебоксары. В 2021 году введены в эксплуатацию две школы в Батыревском и Моргаушском районах на 228 ученических мест.

По словам Главы Чувашии, строительство новых школ будет осуществлено как в рамках развития новых территорий, так и в целях перевода учащихся из школ, находящихся в предаварийном состоянии. Олег Николаев подчеркнул, что на вторые нужно обратить особое внимание.

Также он рассказал о продолжении модернизации детских садов и школ, впервые начатой в республике в 2021 году. Тогда были отремонтированы 53 школы и 35 детских сада на общую сумму более двух миллиардов рублей. В текущем году продолжаются работы в 13 школах и 11 детских садах в части завершения капитального ремонта и благоустройства территории.

«У нас есть еще ряд задач в области образования – это 124 школы, которые подлежат капитальному ремонту и комплексной модернизации, и 68 детских садов. Мы их тоже расписали на оставшиеся четыре года. 31 школу начнем ремонтировать в этом году, 10 из них в г. Чебоксары. По садикам — аналогичная ситуация. Отдельного внимания заслуживают сельские школы, по различным причинам некоторые из них находятся в предаварийном состоянии и требуют также строительства новых взамен. К сожалению, эти школы на сегодняшний день мало в какую программу могут войти. Поэтому мы также выработаем четкие подходы для того, чтобы в ближайшие два года запустить их строительство. Прежде всего, речь идет о школах в Чурачиках (Цивильский район), Стемасах, Чуварлеях (Алатырский район), Персирланах (Ядринский район) и в школах Канашского и Урмарского районов», — сообщил Глава Чувашии.

На капитальный ремонт и оснащение муниципальных образовательных организаций Чувашской Республики в 2022—2023 гг. из средств федерального бюджета выделено 2,3 млрд рублей. Софинансирование из средств консолидированного бюджета Чувашской Республики по данной программе составит порядка 400 млн рублей. На выделенные средства будут полностью отремонтированы и оснащены средствами обучения и воспитания 31 школа в 15 муниципальных районах и городских округах.

Всего имеется потребность в проведении в ближайшие годы капитального ремонта 192 образовательных организаций, в том числе 124 СОШ и 68 ДОУ.

Ранее директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова ознакомилась с площадкой под строительство школы в 14 микрорайоне Новоюжного района, СОШ №1 и детский сад в микрорайоне «Радужный» г. Чебоксары.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики