Чувашией поддержана программа туристического кешбэка на 2022 год

Возможность вернуть деньги за путешествия по России появится и в следующем году - программа туристического кешбэка будет продлена. Об этом объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров по программе стартуют уже 18 января и продлятся до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно.

Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений.

Дмитрий КРАСНОВ, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики:

— Чувашия поддержала программу туристического кэшбека. Год работы показал, что это востребованная мера поддержки. По подсчётам полторы тысячи гостей республики смогли вернуть часть затрат на путёвки. Участниками федеральной инициативы стали 3 санатория и 4 гостиницы. Но мы видим, что в 2022-ом году в программу готовы войти и другие отельеры. Таким образом выполняется одна из ключевых задач национального проекта — развитие внутреннего туризма. Предстоит большая работа.

Жительница Чебоксар Галина Ефремова в прошлом году благодаря такой поддержке смогла побывать в самой западной точке Российской Федерации. Она призналась, что благодаря кешбэку провела в Калининградской области не одну, как планировала, а целых две недели.

Галина ЕФРЕМОВА:

— Мне очень нравится путешествовать, я специально каждый месяц откладываю с пенсии определенную сумму, целенаправленно коплю на билеты. Стараюсь почаще ездить по нашей большой стране. Мне удалось побывать в Северной Осетии, Астрахани, Волгограде и конечно Санкт-Петербурге, Москве. В прошлом году летала в Калининград, посетила исторические места.

Тревел-блогер Наташа из Чебоксар в прошлом году тоже активно пользовалась туристическим кешбэком. Девушка часто путешествует, поэтому такая форма поддержки от государства её очень радует. На своей страничке в Instagram она поделилась с подписчиками приятной новостью о продлении программы в 2022 году и подробно описала инструкцию, как ею воспользоваться.

Отметим, что условия участия в программе остаются прежними. На карту «Мир», с которой произведена оплата тура, в течение пяти дней вернут 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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