С 1 января жители Чувашии смогут получать налоговый вычет за занятия спортом

С 1 января вступил в силу закон, по которому возможность получить налоговый вычет распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги.

Вычет предоставляется за физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, услуги по разработке планов занятий и тренировок. При этом получить спортивный вычет можно не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Оформить вычет можно будет и в ФНС и у работодателя. Для этого потребуются кассовые чеки и договоры о предоставлении услуг.

Заявить право на вычет в 2022 году можно, обратившись к работодателю и предоставив уведомление о праве на вычет. Получить этот документ можно, подав заявление в налоговую лично или онлайн, используя «Личный кабинет налогоплательщика». Работодатель не просто перестанет удерживать НДФЛ, пока лимит вычета (15 600 руб.) не закончится, но ещё и вернет удержанный с начала года.

Через налоговую службу спортивный вычет можно получить с 2023 года.

Важное условие — вернуть часть денег можно за занятия спортом не во всех спортзалах, а лишь в тех, которые включены в перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденный Минспорта России.

В данный список вошли 60 организаций, находящихся на территории Чувашской Республики. Все они прошли специальный отбор: соответствуют критериям, утвержденным постановлением Правительства России, в штате работают сотрудники с профильным образованием, а сами организации не входят в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Полный список учреждений и предпринимателей размещен на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики в специальном разделе «Налоговый вычет».

Источник: sport.cap.ru