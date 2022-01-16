О едином коде ОКТМО муниципальных образований Шумерлинского района

На основании Закона Чувашской Республики от 14.05.2021 г. № 31 "О преобразовании муниципальных образований Шумерлинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа» с 1 января 2022 года действует единый код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) Шумерлинского района Чувашской Республики — 97550000.



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.