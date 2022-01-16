Как получить водительское удостоверение

Получить водительское удостоверение вправе любой дееспособный гражданин страны в возрасте от 18 лет. Всё зависит от категории транспортного средства, на вождение которого он хочет получить права.

Если Вы получаете водительское удостоверения впервые, то сначала нужно пройти обучение в автошколе. Чтобы получить допуск к экзамену в Госавтоинспекции, необходимо сдать теоретический и практический экзамены и получить свидетельство «О профессии водителя». Немаловажная деталь: сдать экзамен в Госавтоинспекции могут выпускники только аккредитованных автошкол.



Сроки обучения в автошколе зависят от выбранной категории транспортного средства и составляют от одного месяца до полугода. Возраст обучающихся на момент сдачи внутреннего экзамена не может быть менее 16 лет – п. 2 ст. 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Записаться на экзамен в Госавтоинспекции по окончании обучения в автошколе можно через портал госуслуг.



Перечень документов, необходимых для прохождения экзамена: гражданский паспорт; медицинская справка по форме 003-В/у – п. 3 Приказа Минздрава России «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств»; документ о прохождении обучения; письменное согласие законных представителей (для несовершеннолетних).



Необходимо также оплатить госпошлину за оформление водительского удостоверения на портале госуслуг. она обойдётся в 1400 рублей вместо 2000 рублей по квитанции в банке.

Экзамен в Госавтоинспекции состоит из двух частей: теория и вождение в городе. В теоретической части экзамена предстоит за 20 минут ответить на 20 вопросов. Положительный результат – не более 2 ошибок.

Пересдавать экзамен можно неограниченное количество раз. Первые три пересдачи происходят с интервалом в семь дней, далее – через месяц. Дополнительная плата за пересдачу не взимается. Следует также помнить, что результаты теоретического экзамена действительны только 6 месяцев – ст. 11 ч. II Постановления Правительства «О допуске к управлению транспортными средствами».



МО МВД России «Шумерлинский».