В 2022 году в Чувашии за 1 млрд рублей капитально отремонтируют 207 домов

В республиканском Фонде капитального ремонта подвели итоги первого из трехлетней Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашии.

В течение 2021 года в рамках реализации республиканского краткосрочного плана капремонт должны были провести в 210 жилых домах (195 дома формируют взносы на счёте регионального оператора, а остальные 15 – на специальных счетах).

Общая площадь всех помещений — 678,19 тыс. кв. м, на них проживает 30,55 тыс. человек. Общий объём финансирования работ в 2021 году составил свыше 1 млрд рублей.

- По объективным причинам ремонт части домов перенесён на будущий год: дольше формировалась программа на ближайшие три года и, соответственно, утверждена она была лишь в конце 2020-го, что отразилось на сроках подготовки проектно-сметной документации и экспертизы, — отметили в Фонде капремонта. Негативно отразился на ходе капремонта резкий скачок цен на строительные материалы. В таких условиях подрядные организации были вынуждены приостанавливать работы на объектах.

Несмотря на трудности, капитальный ремонт был выполнен в 138 МКД на сумму более 500 млн рублей. В 2022 году будут завершены работы в 49 домах (план 2021 года).

Одновременно в 2021 году начата реализация планов 2022 года: в 10-ти домах выполнен капитальный ремонт на сумму 100 млн рублей.

В списке на капремонт на 2022 год значится 207 многоквартирных домов; улучшение условий проживания жителей Чувашии будет «стоить» около 1 млрд рублей.

Источник: chgtrk.ru