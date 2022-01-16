В Шумерле разработали туристический маршрут «Селфи в СССР»

В городе обсудили концепцию экскурсионного маршрута, разработанного в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города.

«Селфи в СССР» – такое рабочее название экскурсионного маршрута, разработанного в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Эту концепцию обсудила рабочая группа, куда вошли руководство администрации города, общественные деятели, краеведы и активисты, в Центре детского творчества.

Протяженность маршрута – 1 км. Реперные точки: Железнодорожный вокзал (ул. Францева) – сквер «Строителям Сурского рубежа» – (перекресток ул. Щербакова и ул. Октябрьская) – площадь Ленина (ул. Октябрьская, 20) – Городской парк (ул. Комсомольская, 20).

- Основная туристическая площадка – городской парк, — рассказали создатели проекта. Здесь предлагается программа по реконструкции одного выходного дня из жизни советской семьи: посещение аттракционов, тира, организация игр на свежем воздухе, просмотр советских фильмов (в том числе и о городе Шумерля) передвижного кинотеатра. Организация дегустации советских блюд около пионерского костра с песнями под гитару.

Обязательным пунктом экскурсионной точки «Городской парк культуры и отдыха» станет пионерское собрание на тему «Корабельная роща: начало начал» (исторический экскурс о возникновении города на месте вековых дубрав с осмотром трёхсотлетних дубов и реконструкции строительства киля корабля с участием туристов в производственном процессе).

События реконструкции происходят на берегу живописного пруда, где происходит фотосессия «Селфи в СССР». Выходной день заканчивается развлекательной программой на танцплощадке с участием ВИА образца середины прошлого века.

Источник: chgtrk.ru