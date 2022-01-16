В Чувашии в ближайшее время осуществят доплату по пособию на детей от 3 до 7 лет

13 января в республике на счета семей с детьми отправили ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет за январь 2022 года.

Обращаем внимание семей, что для получения средств в более ранние сроки пособия на детей от 3 до 7 лет были перечислены без учета изменения прожиточного минимума. Напомним, что величина регионального прожиточного минимума на ребенка на 2022 год выросла на 5,6 % и составляет 10433 рубля.

В ближайшее время по данной выплате будет произведен перерасчет исходя из нового показателя прожиточного минимума для детей и осуществлена доплата.

Также сообщаем, что в январе семьям с детьми уже направлены и другие социальные выплаты: ежемесячное пособие на ребенка, выплата в связи с рождением первого ребенка, выплата на третьего ребенка или последующих детей, пособие на детей, находящихся в приемной семье и на детей-сирот.

Минтруда Чувашии.