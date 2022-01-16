В Урмарском районе откроют молочный завод

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой и перерабатывающий кооператив «Зеленая долина» получил грант на развитие материально-технической базы для переработки молока в размере 38 млн руб.

Как сообщают в пресс-службе администрации Урмарского района, на средства гранта, а также вложив собственные средства, кооператив приобрел весь имущественный комплекс бывшего Урмарского хлебозавода с проектной стоимостью 5,9 млн.руб. И теперь здесь планируют открыть молочный завод.

- Планируем провести капитальный ремонт всех производственных помещений и первым делом запустить молочный завод. Если все пойдет как мы запланировали, то в августе хотим запуститься. Сырье, скорее всего, будем закупать у наших фермеров, возможно и с других районов. На первое время планируем создать рабочие места для 15-20 человек. А в перспективе хотим также восстановить лимонадный и колбасный цеха, — рассказал председатель СПССПК Сергей Михайлов.

chgtrk.ru