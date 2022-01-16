В Год культурного наследия народов России Чувашия объединит всех мастериц страны в уникальном проекте

Регионы Российской Федерации поддержали акцию «Вышитая карта России» и примут участие в создании уникального полотна, которое отразит этническое многообразие и особенности народного искусства в нашей стране.

Об этом заявил сегодня Глава Чувашии Олег Николаев на презентации проекта в Чувашском национальном музее: «Мы уже два года отмечаем День чувашской вышивки. И каждый год мы создавали произведения искусства – это «Сурпан Пӗрле» и «Вышитая карта Чувашии». На этой карте можно видеть особенность, уникальность каждого района республики – чем он славится или гордится. И чтобы этот опыт масштабировать, мы предложили Федеральному агентству по делам национальностей в этом году вышить карту России. К нашей радости, мы получили поддержку, и на сегодняшний день уже была проделана большая организационная работа по реализации этой Всероссийской акции. Наша задача – к 12 июня сформировать карту России и представить её на всеобщее обозрение».

Старт акции был дан в День чувашской вышивки, 26 ноября 2021 года. Руководитель ФАДН Игорь Баринов обратился с приветствием ко всем регионам России:

«Традиции и обычаи России, ее самобытность и особенность складываются из тысяч уникальных культурных кодов, подобно тому, который зашифрован в чувашском орнаменте. Это не просто произведение искусства, это – приглашение к дружбе и добрососедству. И сегодня мы обращаемся ко всем регионам России – давайте продолжим дело чувашских вышивальщиц и создадим карту нашей страны. Пусть на ней появятся изумрудно-зеленые леса, ярко-синие реки, солнечно-желтые пашни, ослепительно-белые снежные равнины, соединенные красной нитью нашей любви к Родине».

Все регионы страны проявили интерес и отозвались принять участие в акции «Вышитая карта России».

«2022 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Минкультуры Чувашии сформировано Положение об акции, подготовлены все необходимые документы. На сайте министерства размещён баннер «Вышитая карта России». В скором времени у нас будет возможность увидеть на едином полотне всё богатство культуры и самобытность народов, которые живут на территории нашей страны», – прокомментировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Чувашский национальный музей, который является куратором проекта, подготовил для отправки по регионам заготовки для вышивки. В комплект входят лекало из фанеры с очертанием области или республики, два отреза ткани «канва» и сопроводительные документы. До 20 января посылки из Чувашии отправятся во все уголки России.

«Когда мы начали готовить шаблоны и отрезы канвы, еще раз удивились, насколько огромна и многообразна наша страны. Лекала для самых крупных субъектов, например, Красноярского края и Ямало-Ненецкого округа, для удобства транспортировки пришлось разрезать на несколько частей. А наша родная Чувашия уместилась на ладони. Мастерам в регионах сейчас предстоит очень сложная задача – отразить все многообразие, уникальность и красоту национальной вышивки. Желаем им успеха и с нетерпением ждем готовые фрагменты!» – отметила директор Национального музея Ирина Меньшикова.

Далее каждый субъект России, его мастера декоративно-прикладного искусства до 15 марта вручную вышьют фрагмент будущей карты, используя традиционные орнаменты и символы своей местности. В дальнейшем мастерицы Чувашской Республики соединят части карты в огромное единое полотно размером 3,1 х 6,7 м.

Презентация вышитой карты России состоится 12 июня 2022 года в столице Чувашии. Затем карта совершит турне по всем федеральным округам Российской Федерации. Завершение акции планируется 12 декабря 2022 года в г. Москве.

Справочно:

«Вышитая карта России» – это первый в истории страны проект с участием мастериц всей страны – от Калининграда до Камчатки. Каждая область и республика будет представлена уникальным узором. Ранее карту Российской империи вручную вышили 150 лет назад, в 1872 году воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины и поднесли в дар Александру II. Карта хранится в Музее Московского Кремля.

cap.ru