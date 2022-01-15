Шумерлинская межрайпрокуратура сообщает

В ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности установлено, что один из индивидуальных предпринимателей, имеющий 8 автомобилей, перевозящих пассажиров, в том числе на территории Шумерли и Шумерлинского района, нарушает требования закона.

Так, 5 водителей маршрутных автобусов не прошли обязательное медицинское освидетельствование, что не гарантирует у них отсутствие медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, предприниматель не располагает сведениями о работниках, имеющих непогашенную или неснятую судимость, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, что является препятствием для осуществления указанного рода трудовой деятельности.



Проверкой выявлены и иные нарушения. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой по ч. 1 ст. 11.15.1 и ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, предприниматель оштрафован на общую сумму 32 тыс. рублей.

Выявлены нарушения в ходе проверки помещений ООО «Традиция вкуса», осуществляющего деятельность в Шумерлинском районе по производству, хранению, расфасовке и реализации пищевой продукции.



В используемых помещениях длительное время не проводился ремонт, нарушена отделка потолков, стен, полов, в имеющихся выбоинах скапливается грязь, черный грибковый налет. Раздевалка и санитарный узел для персонала не отапливаются, в связи с чем в помещении для раздевания сотрудников верхняя часть стен во влажном черном грибковом налете и плесени. Из-за щелей между стенами и полами, отверстий в дверях помещения, где хранятся продукты, в том числе хлебные изделия, доступны для грызунов. В производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук, в туалете к умывальной раковине холодная вода не подается, горячее водоснабжение не предусмотрено.



Кроме того, отсутствуют документы на вырабатываемую продукцию и технологические инструкции по производству хлеба, а также сведения о безопасности используемого сырья. Помещение для хранения готовой продукции хлебного цеха не отапливается, не оборудовано приборами контроля за температурой и влажностью воздуха, что не позволяет проверить соблюдение условий хранения продукции. Ряд имеющихся на складе продуктов находились на хранении в картонных коробках из-под алкогольной продукции, мороженого, кондитерских изделий.



По результатам выявленных нарушений прокуратурой в адрес директора ООО «Традиция вкуса» внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.