На Пенсионный фонд России возложены новые функции

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР с 1 января 2022 года возложены новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые ранее исполняли региональные органы соцзащиты и Роструд на основании выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.



К примеру, через Пенсионный фонд РФ теперь будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.



Гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с января 2022 года ему необходимо обращаться в клиентскую службу ПФР.



Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.



Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра ПФР по Чувашии 8 800 600 04 85 (звонок бесплатный) либо по номеру единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.