В госреестре муниципальных образований стало меньше позиций

С 2006 года на территории Чувашской Республики действовали 317 муниципальных образований: 5 городских округов, 21 муниципальный район, 7 городских поселений и 284 сельских поселения.

В мае 2021 г. были приняты законы о преобразовании Красноармейского и Шумерлинского районов. 28 декабря Управлением Минюста России по Чувашской Республике приняты решения о государственной регистрации уставов вновь образованных Шумерлинского и Красноармейского муниципальных округов Чувашской Республики и внесены сведения о них в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Также внесены сведения в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации: о включении Шумерлинского муниципального округа под регистрационным номером RU21701000 и Красноармейского муниципального округа — RU21702000 и, соответственно, об исключении Шумерлинского района с входящими в его состав 11 сельскими поселениями и Красноармейского района с входящими в его состав 9 сельскими поселениями.



Таким образом, в государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации по состоянию на 28.12.2021 года содержатся сведения о 297 действующих муниципальных образованиях Чувашской Республики, включающих 5 городских округов, 2 муниципальных округа, 19 муниципальных районов, 7 городских поселений, 264 сельских поселения.

Управление Минюста России по Чувашии.