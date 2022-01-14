Telegram-канал Минэкономразвития Чувашии ориентирован на актуальный контент

Telegram-канал министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии публикует свежие новости официальных мероприятий, изменения в законодательстве, полезную информацию для бизнеса.

Каждое сообщение в Telegram-канале – это ссылка на новостной портал министерства. Количество подписчиков ресурса продолжает расти.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов подчеркивает, что принципиальная позиция ведомства – открытость перед жителями.

«Социальные сети стали эффективным инструментом для министерства экономического развития. Ведомство ведет аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках. Здесь также публикуются самые актуальные новости, налажена обратная связь с жителями. Информацию мы стараемся подавать доступно и легко. Я и сам активно пользуюсь социальными сетями – это необходимо для открытого и оперативного диалога», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.