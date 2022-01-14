Турнир во благо

4 января в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы прошёл VII Рождественский благотворительный турнир г. Шумерли по футзалу среди любительских команд. Принять участие в спортивном мероприятии изъявили желание 10 команд из Шумерли, Шумерлинского и Красночетайского районов.

В этом году благотворительный фонд составил двенадцать тысяч рублей, куда вошли стартовые взносы команд-участниц, благотворительные пожертвования депутата городского Собрания Алексея Селезнева и председателя Федерации футбола г. Шумерли Виктора Щербакова.



Средства в этом году собраны для ученицы 9 класса второй школы, которая недавно перенесла сложную операцию на позвоночнике. В январе ей предстоит пройти реабилитацию в Москве.

На торжественном открытии турнира участников приветствовали начальник отдела физической культуры и спорта Андрей Железин и главный судья соревнований Алексей Селезнев. Благотворительные средства были переданы маме девочки, Ирине Титовой. Она, со своей стороны, поблагодарила спортсменов за оказанную помощь и пожелала удачной игры.



Первые же минуты встречи команд показали, что турнир пройдет в упорнейшей борьбе. До последнего матча оставалась интрига, кто же станет победителем турнира? В этом году фортуна улыбнулась команде «Красный Октябрь». Призовые места по праву достались командам «Время» и «Безработнички».



Наиболее отличившиеся в ходе турнира игроки были отмечены в номинациях: «Лучший защитник» — Максим Макаров, «Лучший нападающий» — Максим Улисов, «Лучший вратарь» — Дмитрий Обухов, «Лучший игрок» — Андрей Шишов.

Самым юным игроком турнира признан Александр Карпов, а самым возрастным — Игорь Кузьмин.

Марина Ветликова.