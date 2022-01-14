14 Янв

С чистой верой и надеждой

В рождественскую неделю глава администрации Валерий Шигашев, его заместитель Ирина Сасакина и глава города Сергей Яргунин посетили храм преподобного Серафима Саровского.
Они поздравили с праздником Рождества настоятеля Владимира Ильина и обсудили дела мирские.
Отец Владимир поделился благой вестью – в храм пожертвован башмачок от святых мощей свт. Спиридона Тримифунтского.


В православном мире святителя Спиридона Тримифунтского называют «ходящим» святым. Угодник Божий, при жизни покровительствовавший странникам, продолжает «путешествовать» сам. Он помогает людям, которые с чистой верой и надеждой обращаются к нему.


Сайт администрации г. Шумерли.

Автор записи: anna

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