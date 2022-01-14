Социология ЦУР: каждый второй селянин хотел бы больше знать о мерах по развитию села

В 2021 году Центр управления регионом Чувашии обработал почти 1700 обращений от селян по вопросам развития сельских территорий и улучшения жизни на селе. В декабре 2021 года ЦУР провел социологическое исследование, чтобы выяснить уровень информированности сельского населения о реализуемых в республике мерах поддержки села.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования. Исследование показало, в целом более половины респондентов знают о существующих мерах поддержки сельских жителей (льготной сельской ипотеке, возможности снижения процентной ставки по ипотечному кредиту, инициативном бюджетировании, соцвыплатах на строительство жилья, благоустройстве и развитии инфраструктуры в сельской местности).

При этом ничего не знает о принимаемых властями мерах по поддержке села почти 27% опрошенных.

О реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» знает треть (31%) респондентов, 2% непосредственно принимали участие в программе.

Больше половины опрошенных заинтересовались программой, 16% хотят воспользоваться ее возможностями, 27% порекомендуют сделать это своим близким и знакомым.

В качестве предпочтительного источника информации о мерах по поддержке развития сельских территорий 47% респондентов указали телевидение, 31% – социальную сеть «ВКонтакте», 30% – печатную прессу.

«71% опрошенных отметили, что в СМИ и интернете размещено недостаточно информации о мерах по поддержке развития сельских

территорий Чувашии. Каждый второй (57%) опрошенный хотел бы получать дополнительную информацию по этой теме», — отмечает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.