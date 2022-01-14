О насущных проблемах – за круглым столом

В минувший вторник в кабинете главы администрации города состоялась встреча руководства Шумерли с представителями местных отделений политических партий и общественных организаций. С целью, как отметил Валерий Шигашев, поговорить о взаимодействии и сотрудничестве, наладить конструктивный диалог и обратную связь с горожанами, вовлечь общественность в решение насущных проблем.

Чтобы у участников встречи сложилась полная картина происходящего в городе, глава администрации проинформировал о работе муниципалитета по основным направлениям жизнедеятельности Шумерли, более всего волнующих горожан и вызывающих критику в соцсетях, порой необоснованную.

О благоустройстве дворов многоквартирных домов

Работа была проведена большая, но без проблем не обошлось. Современное законодательство обязывает местную власть проводить конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение работ. Подрядчик может попасться любой. И обстоятельства могут сложиться по-разному. Например, подрядчик, плохо отработавший по контрактам в 2021 году, годом ранее показал себя с хорошей стороны, поэтому беспокойства не вызвал. Но получилось наоборот: подрядчик набрал много заказов и при большом объеме работ у него появилась нехватка оборотных средств и рабочих рук. Плюс повышение цен на материалы, большие очереди к поставщикам малых архитектурных и игровых форм для детских площадок. В итоге часть дворовых территорий в Шумерле осталась недоделанной. В наступившем году этот вопрос обязательно будет решен, меры реагирования администрацией и надзорными органами предприняты. Контракт с подрядчиком расторгнут и он занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

О благоустройстве общественных территорий

В ушедшем году построили сквер на «Камчатке», площадь имени А.Т. Речнова и зашли в программу со сквером имени В.М. Скаржевского – работы там будут вестись в этом году на сумму порядка 10 млн рублей.

На «Камчатке» было непросто, по ходу реализации проекта пришлось менять проектные решения, сделать дорожку с выходом на остановку общественного транспорта. Возможно, сквер получился не совсем таким, каким видели его в мечтах местные жители. Но, по крайней мере, теперь при въезде в город нас встречают не заросли и бурьян, не овраг, а благоустроенная, освещенная территория.

По площади им. Речнова работы закончены полностью, получилось без излишеств, но интересно. Главное, что вместо опасных разваливавшихся опорных стен возведены новые, облицованные мрамором. В дальнейшем будет проведено дополнительное озеленение территории.

О дорожном хозяйстве

Проблемной остается дорога по улицам Косточкина-Интернациональной. Сейчас прорабатывается дополнительное соглашение для включения этого объекта в план 2022 года, чтобы завершить строительство. Прошлым летом был определен подрядчик – «Дортех», который готов был выполнить свою часть обязательств, а на субподряд он должен был взять лицензированную газовую компанию. К сожалению, не получилось. Поэтому контракт был расторгнут, а заложенные на него деньги администрации города пришлось перевести на ремонт дорог по улицам О. Кошевого, Тракторной, Заводскому проезду и закольцовку поселка Палан. Кроме этого, проведено освещение по улице Ломоносова.

О городском кладбище

Для расширения действующего кладбища рядом с поселком Лесной было проделано достаточно много работы по согласованию проекта со многими федеральными ведомствами. Но сейчас администрация города взяла таймаут в связи с реорганизацией Шумерлинского района в муниципальный округ (земельный участок под кладбище относится к землям Торханского сельского поселения) и подготовкой нового генерального плана округа.



Временным решением вопроса стало наличие земельного участка на действующем кладбище, где были осушены дренажные канавы, вырублен кустарник, произведена обсыпка песком. Этого участка достаточно, чтобы хоронить умерших до весны. С весны же планируется устраивать захоронение на новом участке по объездной дороге около асфальтобетонного завода, напротив так называемого старого кладбища. Соседство с промпредприятием не должно пугать шумерлинцев, так как при производстве не выделяется гарь или копоть. К тому же этот вариант, в отличие от рассматривавшегося ранее участка в Дубовке, предпочтительнее ввиду своей шаговой и транспортной доступности. По расчетам, нового участка площадью около 1,8 га должно хватить на 5-7 лет захоронений, причем есть возможность его расширения.

О городском полигоне ТБО

В течение декабря на свалке наблюдалось парение. От этого уже никуда не деться – из-за естественных химических реакций толщи отходов тлеют постоянно. Чтобы не допускать воспламенения, МУП «Коммунальник» приобретена еще одна мотопомпа, углублен пруд, территория полигона отсыпана песком, организовано круглосуточное видеонаблюдение, установлены пожарные посты с водоподающими рукавами, что позволяет дотянуться до любой точки полигона. Ситуация была под контролем до 30 декабря. В тот день дувший в торец горы отходов ветер подхлестнул тление и раздул пламя. Оперативно устранить горение в течение нескольких дней не получалось – подрядчик, обслуживающий свалку, передал свой бульдозер на строительство трассы М-12, другой техники не было, руководство МУП «Коммунальник» ввиду болезни отсутствовало, счета предприятия заблокированы. Возникли опасения, что облако дыма ветром может унести на город. Администрация города обратилась за помощью. Силами АО «Автобан», АО «КАФ», ИП Иванов, ИП Володин, ИП Карпов, МУП «Чистая вода» был организован подвоз на полигон 1,5 тыс. тонн песка с сурского водозабора, огонь потушен.



Чтобы исключить подобный случай в дальнейшем, будет подготовлен план мероприятий. Конечно, в идеале нужна рекультивация свалки. Но для этого потребуется очень много песка, техники, то есть денег. Создание мусоросортировочной станции по большому счету проблему не решит, объем складируемых отходов уменьшится несущественно. Бизнес по мусоропереработке в Шумерлю тоже не придет.

О муниципальных коммунальных предприятиях

Разделение МУП «Коммунальник» на два предприятия стало важным шагом. Функции по содержанию городских дорог переданы МУП «БТИ». Вместо базы в залинейной части города были предоставлены помещения и гаражные боксы на территории бывшего химзавода, что значительно сократило потери времени и топлива на выход техники на улицы, повысило исполнительскую дисциплину в коллективе. Помимо содержания дорог, БТИ вошло в программу по благоустройству дворов – работало по подрядам на строительстве двух детских площадок и сделало их не хуже иногородних подрядчиков. Это позволило предприятию заработать денег на свое развитие.



В августе 2021 года Управление ФНС по Чувашии направило в Арбитражный суд Чувашии иск о признании МУП «Коммунальник» банкротом из-за задолженности в 1,3 млн рублей. Счета предприятия были арестованы и это обстоятельство не позволяет ему участвовать в конкурсных процедурах, а лишь исполнять роль субподрядчика. «Коммунальник» сейчас занимается только полигоном ТБО, выполняет работы по вывозу мусора с территории города и еще по отлову безнадзорных животных.

О водоснабжении

Многие проблемы МУП «Водоканал», признанного банкротом, передались новому предприятию «Чистая вода». По-прежнему тарифы на водоснабжение и водоотведение не покрывают фактических расходов, деятельность нового МУПа вновь убыточна, а значит, предприятие не работает на перспективу и развитие, а лишь латает дыры и накапливает долги. Администрация Шумерли как учредитель уже была готова начать процесс банкротства «Чистой воды», но в последний момент появилась надежда на принятие на региональном уровне решения о субсидировании сверхтарифной расходной части. Кроме этого, процедура банкротства «Водоканала» грозила городу потерей всей производственной базы (водоочистной, насосной станций, водозаборных сооружений, зданий, техники и т.д. ). Масса усилий была приложена, чтобы имущество не было продано на торгах, кредиторы пошли навстречу и приняли решение передать весь комплекс в казну города по остаточной стоимости. После оформления всей необходимой документации имущество планируется передать в аренду МУП «Чистая вода», чтобы оно уже полноценно осуществляло свою функцию по жизнеобеспечению населенного пункта. Администрация считает это наилучшим выходом из сложившейся на сегодня ситуации. Но основная задача более масштабна – полная замена и реконструкция системы водоснабжения. Это возможно при участии в нацпроекте «Чистая вода». Также отрабатывается вопрос об организации водоснабжения города посредством артезианских скважин.

Об отлове собак

Госветслужба Чувашии передала полномочия по регулированию численности собак муниципалитетам. В 2022 году по городу должно быть отловлено 96 животных, средств в местном бюджете заложено из расчета 7 тысяч рублей за 1 особь. По закону для реализации этого плана администрации нужно объявить конкурс, выявить победителя, заключить с ним контракт. Предприниматель должен приехать, отловить собак, доставить их в свой приют, провести лечебные процедуры животным, стерилизацию, чипирование и после восстановления животного вернуть его в привычную среду обитания, хотя ни один муниципалитет не рад последнему обстоятельству.



У администрации был опыт работы с одним предпринимателем, но в связи с выявлением фактов неисполнения им требований закона контракт с ним был расторгнут. Последующие аукционы не состоялись ввиду отсутствия желающих, ведь деятельность в данной сфере убыточна и имеет лишь социальную значимость.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с бродячими собаками, администрация приняла решение уполномочить на отлов МУП «Коммунальник». Для организации отлова приобретен специализированный шприцемёт, снотворное средство, обустроено помещение для кратковременной передержки животных с последующей их доставкой в приют в Кугесях. Затем из приюта, после всех необходимых процедур, животных привозят обратно в Шумерлю согласно законодательству.



Для строительства приюта непосредственно в черте города необходимы многомиллионные вложения. Плюс средства на его оснащение, функционирование. Как вариант администрация рассматривала старую базу «Коммунальника» на Белинского, но она не соответствует критерию – расположена вблизи жилых домов. Пока выделен земельный участок в районе, где размещается здание ОГИБДД. Дальнейшее зависит уже только от Госветслужбы и финансирования проекта из вышестоящих бюджетов.

Наталья Игнатьева.