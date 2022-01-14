Не за горами крещенские купания

Приближается великий праздник — Крещение Господне. Традиционно в этот день, 19 января, повсеместно проходят крещенские купания. В Шумерле традиционным местом для омовения в проруби является Статуевский пруд и, стоит отметить, что это единственное место в городе, где купания проходят организованно и с соблюдением всех мер безопасности. Об этом было сказано и на заседании оргкомитета, состоявшемся 11 января.



Одним из основных вопросов повестки дня было оборудование места купания. Подготовка и благоустройство площадки, безопасных спусков к купели, сооружение деревянного моста начнутся заранее — накануне праздника. Подготовкой проруби займутся ранним утром 19 января. В иордани, освещение которой состоится в 12 часов дня, смогут искупаться все желающие. Чин водоосвящения традиционно проведут священнослужители храма Серафима Саровского.



Организованно купания будут проходить с 11 до 20 часов вечера. В этот период около проруби будут дежурить медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов, которые смогут обеспечить безопасность купающихся и при необходимости оказать им помощь.

Татьяна Александрова.