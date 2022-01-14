На рождественских богослужениях

Торжественное рождественское богослужение в храме преподобного Серафима Саровского началось до полуночи, службу возглавил настоятель храма Владимир Ильин. Многие шумерлинцы вместе с Церковью возносили в эту праздничную ночь свои молитвы к Богу, славословя приход на землю Спасителя.

В храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова праздничная литургия была совершена утром 7 января. Верующие причастились Святых Христовых тайн. В завершение богослужения настоятель храма Дмитрий Нестеренко поздравил прихожан с Рождеством Христовым, ознакомил с рождественским посланием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Марина Ветликова.