Мороз и лыжи – день чудесный!

5 января на лыжной трассе п. Палан состоялся открытый чемпионат города Шумерли по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова.

На это спортивное мероприятие ежегодно откликаются любители лыжных гонок не только Чувашии, но и соседних регионов. И в этом году побороться за победу в гонках изъявили желание 47 лыжников из Шумерли и Шумерлинского района, Алатыря, Цивильска, Чебоксар, Ядрина, Мариинского Посада, Комсомольского, Вурнарского, Канашского и Чебоксарского районов, Нижнего Новгорода и Саранска.

Мужчины показывали свои результаты на дистанции 5 км, женщины — 3 км.



На церемонии награждения начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Андрей Железин поблагодарил любителей этого зимнего вида спорта за верность спортивным традициям и волю к победе.



по 10 возрастным группам были выявлены лучшие, среди них — шумерлинцы Владимир Петров (I место), Михаил Погорелов (I место), Ольга Пояндаева (II место), Надежда Пояндаева (II место), Арсен Феклистов (II место), Дмитрий Леонтьев (II место), Сергей Попов (III место), Юрий Жугин (III место), Алексей Лескин (III место). Победителям и призерам были вручены грамоты, медали и кубки.

Участники гонки отметили хорошую подготовку, прекрасную лыжную трассу и гостеприимство шумерлинцев.

В свою очередь, организаторы мероприятия благодарят корпорацию «Проект-техника» за содействие в проведении городских спортивных массовых мероприятий.

Марина Абрамова.