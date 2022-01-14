Кубок главы остался у комбината автофургонов

Спортивный азарт, хорошее настроение и море ярких эмоций царили 5 и 6 января в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В традиционном открытом чемпионате города по волейболу среди мужских любительских команд на Кубок главы администрации в этом году приняли участие семь любительских команд: АО «ШЗСА», АО «КАФ», «СОШ № 3», Шумерлинского политехнического техникума, ВК «Слава», ВК «Ветераны», ВК « Чебоксары». В первый день волейбольных баталий команды оспаривали выход в полуфинал. Во второй день по итогам игры за третье место между командами ВК «Слава» и АО «ШЗСА» победу в честной борьбе одержали заводчане.



В финальной игре за первое место серьезная и даже жесткая борьба развернулась между командами АО «КАФ" и ВК "Чебоксары». Игра шла с переменным успехом обеих команд, в итоге в последнем сете заслуженную победу одержали шумерлинцы. Чебоксарцы, соответственно, на втором месте.

Следует отметить, что команда комбината автофургонов уже в пятый раз подряд становится победителем этого популярного волейбольного турнира.



Победители и призеры соревнований награждены грамотами, памятными подарками и денежными призами. По традиции отмечены и игроки в номинациях. так, «Лучшим игроком» признан Дмитрий Селезнев (АО «КАФ»), «Самым возрастным игроком» стал Пётр Сундеркин (ВК « Ветераны»), "Самым юным игроком» — Роман Козлов (АО «КАФ»).



На церемонии награждения глава администрации города Валерий Шигашев поздравил победителей и призеров и поблагодарил всех участников за красивый и азартный турнир.

Ольга Дмитриева.